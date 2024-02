A partir de hoje, com a abertura do Mercadinho de Carnaval na Avenida Arriaga, e no dia 09, dos pequenos cortejos com crianças junto aos estabelecimentos de ensino, “merecerá especial atenção do Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal a limpeza do espaço, bem como a recolha de resíduos”.

A garantia é da autarquia que, em nota de imprensa dá conta do reforço de contentores nesta quadra carnavalesca.

Segundo a vereadora Nádia Coelho, a CMF efetua o reforço do número de contentores, com cerca de 106, distribuindo-os pelas zonas de festejos e sendo de diferentes tipologias (resíduos indiferenciados, embalão, vidrão e papelão), com o objetivo de minimizar a deposição indevida de resíduos pelo chão.

Após o Cortejo Alegórico de Carnaval (sábado, dia 10 de fevereiro) e o Cortejo Trapalhão (terça-feira, dia 13 de fevereiro) haverá também a habitual operação de limpeza, incluindo a varredura e lavagem dos arruamentos, recolha dos resíduos e recolha dos contentores, por forma a garantir o regresso à normalidade o mais rapidamente possível.

Para além do troço onde decorrem os cortejos (Avenida Sá Carneiro e Avenida do Mar), serão mantidos limpos todos os espaços do Centro do Funchal, onde irão decorrer os restantes festejos, nomeadamente a Avenida Arriaga, a Praça do Povo e a Praça do Mar, entre outros.

Deste modo, para cada operação de limpeza foram convocados os seguintes meios:

Cortejo Alegórico (sábado, dia 10 de fevereiro)

Durante o dia está assegurada a limpeza constante da Cidade com equipas de trabalhadores a circular entre a população para recolher resíduos abandonados (copos, garrafas, guardanapos, etc.) e as papeleiras mais cheias.

Para a limpeza após o cortejo, ou seja, entre as 19h00 e as 04h00 estarão de serviço cerca de 80 trabalhadores, e cerca de 19 viaturas tais como 5 auto-varredouras, 3 auto-tanques, 2 mini-motas, 5 viaturas de caixa aberta e 4 viaturas de recolha de resíduos”

Cortejo Trapalhão (terça-feira, dia 13 de fevereiro)

Entre as 15h00 e a 00h00 foram convocados cerca de 85 trabalhadores e cerca de 19 viaturas tais como 5 auto-varredouras, 3 auto-tanques, 2 mini-motas, 5 viaturas de caixa aberta e 4 viaturas de recolha de resíduos, que irão garantir a limpeza de toda a baixa do Funchal imediatamente após a passagem do cortejo

O mote para esta época é simples:

Neste Carnaval, por favor não suje o Funchal!”, sublinha a autarquia.