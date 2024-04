CMF reafirma compromisso com políticas de resposta às alterações climáticas

O Funchal estará representado na 6.ª reunião da Assembleia Geral da adapt.local, a Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas, que decorre em Coruche, onde reafirmará, assim, o seu compromisso com políticas de resposta às alterações climáticas.

Nádia Coelho, vereadora do Funchal com o pelouro do ambiente, refere que “é de extrema importância a participação do município nesta associação”, uma vez que “promove uma rede de contatos próxima e a oportunidade de estar a par das últimas novidades e projetos”.

“O compromisso com as gerações futuras impõe responder à mudança do clima com uma alteração de mentalidades, que se traduzam num novo modo de vida em que a nossa relação com a natureza e com o ambiente seja definida por valores mais sustentáveis”, aditou.

Refira-se que a Adapt.local assume como missão “promover um processo contínuo de planeamento adaptativo que aumente a capacidade dos municípios portugueses e de outras entidades, públicas ou privadas, em incorporar a adaptação às alterações climáticas nas suas políticas de atuação e nos seus instrumentos, afirmando a importância da escala local para a conceção e implementação de soluções de adaptação mais eficazes, eficientes e equitativas”.

Nesta linha de ação, o Município do Funchal garante estar mais uma vez alinhado com as diretrizes nacionais e europeias, para preparar o concelho e torná-lo mais eficiente e resiliente.