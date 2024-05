Bom dia!

- No Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, principia às 9h15 o X Seminário da Educação com o tema ‘Horizontes Educativos: Estratégias para uma escola Transformadora’.

- A sala de sessões da Escola Secundária Francisco Franco recebe, pelas 10h00, um debate político moderado por membros da Associação de Estudantes. A sessão conta com a presença de Mónica Freitas, Bruno Melim, Ricardo Lume, Nuno Freitas e Gonçalo Maia Camelo.

- Começa às 11h00 com a apresentação do livro ‘Casa Pequenina: A história do laço azul em poesia’, de Natália Bonito, o 15.º aniversário da Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos.

- As novas instalações do Centro Radiológico do Funchal, situadas na Rua 5 de outubro, 87, Funchal, recebem, às 11h00, a visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

- A exposição itinerante ‘A Madeira e os Ventos da Emigração’ é inaugurada às 11h30, na Escola Secundária Francisco Franco.

- Pelas 14h30, o II Seminário, sob o tema ‘A Arte e a Ciência de Educar ... nos dias de hoje’, na sala de conferências da Assembleia Municipal do Funchal, organizado pela equipa Crescer - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil.

- A partir das 15h00, nos jardins dos Paços do Concelho da Calheta, ocorre a apresentação pública das decorações florais no âmbito da Festa da Flor.

- A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, vai proferir uma palestra sobre Política Fiscal do Município do Funchal, às 15h00, na Universidade Sénior do Funchal, na Azinhaga, São Martinho.

- Arranca às 15h15, na Escola Francisco Franco, uma palestra/debate sobre ‘A Revolução de Abril e a Liberdade de Imprensa’, com os jornalistas Marta Caires e Nicolau Fernandez.

- Às 16h00, em Santa Cruz, na Praça Dr. João Abel de Freitas, vai decorrer a abertura oficial do Santa Cruz em Flor, seguindo-se a apresentação das instalações artísticas pelo centro histórico.

- A empresa do setor imobiliário, The Real House, localizada na Rua dos Tanoeiros, 18, Funchal, assinala a sua abertura oficial às 17h00.

- O Centro Cultural e de Investigação do Funchal está a acolher a Festa do Cinema Italiano. Hoje pode ver às 18h00 ‘Disco Boy’; às 21h00 ‘Eu Capitão’.

- Pelas 18h00, o Museu Henrique e Francisco Franco acolhe uma conversa sobre escultura, no contexto do 50º aniversário do 25 de abril de 1974.

- O projeto ‘Dar a Ver’ sob o tema ‘Da Contenção à Emoção - Escultura no Convento de Santa Clara do Funchal’ é orientada por Francisco Clode de Sousa, diretor de Serviços de Património Cultural, no Convento de Santa Clara.

- Às 21h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, o concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira.