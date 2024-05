Bom dia!

O Governo Regional vai distribuir 18 milhões de euros até 2029, no âmbito do programa europeu ‘Inovação 2030’. O sistema de incentivos abrange apenas empresas privadas, de qualquer natureza, e a subvenção pode atingir o limite máximo de 500 mil euros, com a particularidade de ser a fundo perdido.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca as mulheres de armas que quebram tabus. O efetivo da Zona Militar da Madeira integra 45 profissionais do sexo feminino. Ao JM, Belinda Rodrigues, Beatriz Matos, Mónica Mesquita e Ana Rita Diogo dão a voz pelas mulheres no Exército. Asseguram que a discriminação “está esbatida” e aconselham outras a seguirem-lhes os passos.

Saiba ainda que PTP centra campanha no combate à corrupção e que incêndio em camião-cisterna paralisou via rápida.

Destaque também para dois casos de justiça. Advogado desviou mais de meio milhão de euros mas evita cadeia; Ateou fogo a indivíduo porque diz ter consumido “droga estragada”.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira.