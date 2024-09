A Câmara Municipal do Funchal promove a realização da 3.ª edição do Fórum de Emprego do Funchal, a decorrer nos próximos dias 02, 03 e 04 de outubro, no átrio dos Paços do Concelho., no período compreendido entre as 9 horas e as 17 horas.

Esta iniciativa municipal tem como objetivo primordial aproximar o tecido empresarial e potenciais candidatos a emprego proporcionando, dessa forma, um espaço de convergência entre a oferta e a procura no âmbito laboral.

Em nota de imprensa, a autarquia refere que com a presente iniciativa, pretende promover a empregabilidade através de um canal de interação direta entre empregadores e potenciais candidatos a emprego, através de um contributo efetivo para se ultrapassar os atuais desafios de empregabilidade e recrutamento.

A abertura do evento, no dia 2 de outubro, contempla a realização de uma conferência na Sala da Assembleia Municipal, pelas 09h30, sob a temática “Transformação Digital e o Mercado de Trabalho: Preparar para o Futuro”, moderada por Ricardo Oliveira, diretor geral do Diário de Notícias da Madeira e que contará com a presença de um painel de oradores convidados, de reconhecido mérito em diferentes áreas de intervenção: Ana Maria Petrucci, HR and Brand & Engagement Director da Intélcia, Sara Estudante Relvas, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto para a Qualificação, IP, RAM, Miguel Campos, CEO da Wowsystems e Carlos Soares Lopes, CEO da Startup Madeira.

No dia 3 de outubro, pelas 15h00, será promovido o Workshop sob a temática “Empregabilidade 360: Estratégias para o Sucesso Profissional”, conduzido pelo prestigiado Professor Dr. Paulo Silva Lobo, da Universidade da Madeira. Este workshop pretende fornecer orientações práticas sobre como adquirir novas competências e maximizar o sucesso na procura de emprego, sendo uma oportunidade única para os participantes aprenderem técnicas essenciais para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

No encerramento do último dia da iniciativa, terá lugar um passatempo de conhecimento, para todos os participantes do Fórum de Emprego, através do sorteio de brindes disponibilizados pelas empresas Porto Santo Line, Savoy S.A., Porto Bay, Pingo Doce e NOS Madeira.

Para além deste passatempo, o evento contará com outros momentos de interação, oferecendo uma experiência enriquecedora para todos os participantes.

Esta edição do Fórum de Emprego conta com o apoio da Intélcia Portugal e da NOS Madeira, empresas que reconhecem a importância da promoção da empregabilidade e da capacitação dos candidatos para enfrentar os atuais desafios do mercado de trabalho. A Intélcia, especialista em recrutamento e gestão de talentos, traz a sua vasta experiência para ajudar os candidatos a encontrar novas oportunidades, enquanto a NOS Madeira assegura a conectividade necessária para facilitar o acesso a informação e oportunidades.

A estreita colaboração entre a Câmara Municipal do Funchal e o tecido empresarial demonstra o compromisso efetivo na promoção do desenvolvimento económico e social do Município e da Região.

Paralelamente, o Fórum de Emprego Online continua ativo, proporcionando uma plataforma digital que complementa a interação presencial. Esta vertente online reforça o compromisso da Câmara Municipal do Funchal em facilitar o acesso a novas oportunidades de emprego, promovendo a empregabilidade de forma mais abrangente, tanto no ambiente digital como em eventos presenciais.