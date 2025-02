O último convidado desta manhã na emissão do dia Mundial da Rádio foi Francisco Andrade

O chefe da divisão de jardins e espaços verdes da Câmara Municipal do Funchal, anunciou que a autarquia tem prevista a entrega de 40 hortas urbanas, ainda sem data concreta.

“Nos diversos projetos que nós temos, que já existiam, mas por consequência de abandono e do incumprimento do próprio regulamento das hortas, vamos abrir novamente a lista de inscrições e vamos dar oportunidade às pessoas poderem se inscrever e ter uma horta urbana, que também tem o seu papel importante na questão do combate às alterações climáticas”, afirmou Francisco Andrade.

Francisco Andrade, revelou que “a procura por hortas urbanas já chegou a ter 900 pessoas em lista de espera. Entretanto chegamos à conclusão que não conseguimos satisfazer esse número tão elevado, mesmo até que está previsto no regulamento das hortas a limitação de inscrições até o número de 50 pessoas, porque não fazia sentido as pessoas estarem inscritas e estarem eternamente à espera das hortas, mas neste momento o objetivo da Câmara, é manter o que existe, implementar e fazer cumprir o próprio regulamento das hortas”

Por fim, a autarquia tem prevista a reabilitação do Jardim Municipal, nomeadamente a recuperação das infraestruturas, os bancos, a calçada madeirense, os muros e a recuperação da lagoa. O chefe da divisão de jardins e espaços verdes da Câmara Municipal do Funchal, referiu ainda que “estamos a prever um projeto de restauro do Jardim Municipal, mas no sentido da manutenção daquilo que já existe”

