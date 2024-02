CMF diz que nunca houve tanta devolução de impostos e reforço de apoios sociais como agora

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, em resposta à Coligação Confiança, defende que “nunca houve tanta devolução de impostos e reforço de apoios sociais aos funchalenses como agora”.





Leia na íntegra a nota de imprensa da Câmara Municipal do Funchal:





“Nunca houve tanta devolução de impostos e reforço de apoios sociais aos funchalenses como agora.

Só em IRS, o atual executivo, em 3 anos, devolverá 16 milhões de euros à população do Funchal, enquanto que o anterior executivo da “Confiança”, em mais do dobro do tempo (7 anos), devolveu apenas 12 milhões de euros.

Além de que foi a vereação do Funchal Sempre à Frente que, no orçamento de 2024, antecipou a devolução do teto máximo dos 5% no IRS, algo que a vereação socialista nunca conseguiu implementar nos 8 anos que governou a cidade.

Pior que isso, foi à conta da “Confiança” que os funchalenses não receberam qualquer devolução de IRS no ano de 2022.

Na área social, foi a atual vereação que alocou no último orçamento mais 167% (duas vezes e meia mais) do montante que a Confiança o fez, em 2021, para auxiliar as famílias do Funchal. Estamos a falar de 11,2 milhões de euros em programas de apoio social e à educação.

Por último, confundir receita com aumento de impostos só revela má fé política ou prova de impreparação de quem se quer assumir como alternativa à governação da cidade.

“Temos a menor carga fiscal de sempre e nunca tivemos tanta receita, não porque estamos a aumentar os impostos, mas porque nunca tivemos tanto dinamismo económico. Nunca se construiu tanto, nunca se aprovaram tantos projetos, nunca se venderam tantas casas, algumas até chegam a ser transacionadas mais do que uma ou duas vezes. Se há mais transações, há mais receita do IMT- Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis”. Só não percebe isto quem não quer, justifica Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal.”