A Câmara Municipal do Funchal assinalou hoje o Dia Mundial da Luta Contra a Sida, comemorado a 1 de dezembro, com a realização da Conferência “Prevenir, apoiar e cuidar”, no Centro Comunitário do Funchal.

O evento teve como objetivo a promoção de mais um espaço de reflexão e debate sobre a prevenção, o apoio e os cuidados prestados a pessoas infetadas pelo vírus da Imunodeficiência Humana (VIH).

A sessão de abertura ficou a cargo da presidente do Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar da Câmara Municipal do Funchal, a vereadora Helena Leal, responsável pelos pelouros da Saúde e Apoio Social, que salientou o papel das políticas de proximidade no combate à SIDA.

“A autarquia dispõe de apoios transversais a toda a sociedade, com especial atenção à população mais vulnerável. Contamos com o Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar, que nos permite estabelecer parcerias com várias entidades e criar condições para a partilha de informação e sensibilização no âmbito da saúde. A conferência de hoje é um exemplo claro desse trabalho conjunto. O nosso objetivo é fazer chegar à população conhecimento sobre esta patologia, sobretudo no âmbito da prevenção, incentivando a adoção de estilos de vida mais saudáveis e seguros”, afirmou.

A autarca salientou a “importância de um esforço coletivo no combate ao estigma associado à doença” com ações mais intensas que diminuam as desigualdades existentes, afirmando que “só assim conseguiremos enfrentar esta patologia e os seus impactos na sociedade.”

Helena Leal destacou ainda que o município do Funchal considera o investimento em saúde e bem-estar uma questão “imperativa e de grande prioridade”, desenvolvendo, regularmente, iniciativas com entidades especializadas, para promover a literacia em saúde.

A conferência contou com a colaboração da Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a Sida”, representada por Rubina Leal, da Associação Abraço (Delegação Regional), representada por Elisabete Gouveia, e com a intervenção do psiquiatra Hugo Simião.

Esta iniciativa reafirma o compromisso do Funchal, através da sua divisão de saúde e bem-estar, na promoção de contextos de sensibilização, partilha de informação e debate, destacando a relevância das dimensões de prevenção e apoio na promoção da saúde pública.