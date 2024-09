Francisco Gomes, deputado madeirense do Chega na Assembleia da República, desafiou o Partido Socialista (PS) a apresentar ou a votar a favor de uma moção de censura ao governo de Miguel Albuquerque, na Assembleia Legislativa da Madeira.

As declarações, citadas em comunicado pelo partido, foram feitas numa reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais da Assembleia da República, na qual o Chega votou a favor de um requerimento a propor a realização de audições parlamentares com o intuito de obter esclarecimentos sobre a gestão dos meios de proteção civil nos incêndios ocorridos na Região. Aliás, o partido afirma que “foi o voto favorável do Chega que viabilizou a aprovação do requerimento, dado que o PSD votou contra a realização das audições”.

Segundo Francisco Gomes, as responsabilidades políticas pelos fogos que fustigaram a Madeira estão a ser “propositadamente escondidas de forma a evitar consequências políticas”. A juntar a isto, o parlamentar acredita que, além de gerar consequências ambientais devastadoras, os incêndios expuseram o que classifica como a “inércia, incompetência e falta de sensatez” do Governo Regional.

“A liderança do PSD há muito que desprezou as responsabilidades que lhe assistem e transformou a governação num manicómio em autogestão. Além disto, enche a comunicação com histórias mal contadas, mas nem tem a coragem de ir ao parlamento explicar, olhos nos olhos, a sua própria incompetência”, acusou o deputado do Chega.

Francisco Gomes foi mais longe e apontou que a gestão da crise dos incêndios revela que o Governo Regional do PSD-Madeira não reúne legitimidade ética, nem moral, para liderar os desígnios da Região, pelo que, a seu ver, deve enfrentar consequências políticas.

“A Madeira não pode estar entregue a gente arrogante, sobranceira e que trata com desprezo a vida dos cidadãos. Enquanto a ilha ardia, o presidente e o secretário estavam rendidos ao bronze, o que prova bem que não têm qualquer legitimidade para os cargos que ocupam”, atirou.

A concluir, o deputado do Chega eleito pela Madeira incitou o PS a dar passos concretos para uma mudança de governo da Região por via de uma moção de censura à atual liderança.

“O presente e o futuro da Madeira não podem continuar reféns de um governo que coloca as pessoas em último lugar. Por isso, queremos saber se o PS está disposto para apresentar ou votar a favor de uma moção de censura ao governo do PSD, no parlamento da Região Autónoma da Madeira.”