CHEGA pede respostas para os madeirenses no programa de governo da AD

Na semana em que a Assembleia da República discute o programa de governo que será apresentado pela Aliança Democrática, Francisco Gomes, deputado madeirense do CHEGA no parlamento nacional, sublinha a importância deste documento, o qual “tem de ter respostas para os madeirenses”.

“A partir do programa de governo iremos perceber, logo à cabeça, dois conceitos. Por um lado, as prioridades políticas do executivo, que assumiu com o país um número considerável de compromissos que está obrigado a cumprir, sob o risco de agravar a falta de confiança das pessoas na classe política. Por outro lado, a capacidade de diálogo que quer ter com as outras forças políticas, pois, sozinha, a AD não irá conseguir fazer aprovar o programa de governo”, começou por apontar o parlamentar, que, no entanto, promete estar particularmente atento aos assuntos que dizem respeito à Região, exercendo, junto do governo nacional, uma fiscalização atenta dos compromissos que o PSD chamou a si durante a campanha.

“Há bem pouco tempo, durante a campanha eleitoral, o PSD, através dos seus candidatos regionais, assumiu promessas com a população madeirense. Não nos esquecemos disso e o programa de governo é o local onde muitos desses compromissos devem estar plasmados. Por isso, estarei atento para perceber se essas promessas serão cumpridas ou se as mesmas não passaram de mera retórica de campanha”, afirmou.

Segundo Francisco Gomes, é importante que o governo de Luís Montenegro use o programa de governo para dar aos madeirenses um sinal claro de que leva a sério as reivindicações insulares e de que está disposto a criar as condições para que sejam resolvidos os vários problemas que afetam a vida da Região, desde a fiscalidade, transportes e habitação ao apoio aos jovens, idosos, forças de segurança e até o reforço da autonomia.

“Os madeirenses estão totalmente fartos de promessas. Querem, com todo o direito, medidas concretas que ajudem a melhorar as suas vidas. Caso o programa de governo da AD traga palha e palavras ocas, em vez de respostas e soluções, não deixará de receber a crítica que merece e a resposta apropriada”, findou.