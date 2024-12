Miguel Castro não abdica da Moção de Censura. Dê por onde der, se Albuquerque, como o próprio já garantiu reiteradamente, continuar a liderar o Governo, o Chega vai levar avante o protesto que ameaça fazer cair o atual Executivo, conforme refere em declarações à rádio 88.8 JM FM.

Ainda assim, Miguel Castro não rejeita um futuro Governo comandando pelo presidente que entende agora não ter condições para continuar. “[Albuquerque] Tem é de ter a capacidade, se for reeleito, de conseguir fazer um Governo sólido. De apresentar ao senhor representante da República um governo sólido, senão corre esse risco tanto da parte do Chega como de outros partidos”. Acrescenta, de resto, que os demais partidos da Oposição, “que se viram apanhados por esta iniciativa do Chega, se tiverem oportunidade irão fazê-lo”, afiançou.

O cenário de eleições antecipadas é o mais provável face à intransigência que demonstra. “O Chega só retira a Moção se Miguel Albuquerque e os secretários visados se afastarem do Governo. Não há outra hipótese. Podem especular o que quiserem. O Diário pode especular e inventar conversas e fazer o que quiser, que já está decidido. Se Miguel Albuquerque já tem a sua posição decidida, o Chega também tem, nós temos identidade. Se obviamente nós não mandamos no PSD, o PSD também não manda no Chega. É preciso que isto fique bem claro”, advertiu.

Castro não teme eleições e até julga que o partido pode crescer junto do eleitorado. “Tenho a certeza que o Chega vai crescer. Também temos as nossas sondagens, andamos na rua a ouvir as pessoas”, esclarece.

Lembra, igualmente, que a censura ao Governo advém do facto de quatro secretários terem sido constituídos arguidos. “Tudo isto vai fraturando um Governo que já era frágil numa fase inicial pela própria situação de Miguel Albuquerque no processo Zarco”.