Hoje, o Grupo Parlamentar do Chega-Madeira submeteu dois votos no Parlamento Regional, expressando a sua posição firme contra a violência doméstica e manifestando pesar pelas vítimas da tempestade que recentemente devastou a região de Valência.

No Voto de Protesto Contra a Violência Doméstica, o Chega-Madeira declara o seu profundo repúdio a este flagelo que persiste na sociedade.

“A violência doméstica, que recentemente se fez sentir de forma trágica na Região Autónoma da Madeira com um homicídio em Machico, é vista pelo partido como um crime hediondo e reflexo de um sistema de justiça incapaz de punir devidamente os agressores”, aponta o partido.

“A sociedade e o Estado devem adotar uma postura de tolerância zero e reforçar as leis para que as punições sejam rigorosas e proporcionais à gravidade dos atos de violência, assegurando que os agressores enfrentem as devidas consequências. As vítimas de violência doméstica merecem um sistema que as escute e as proteja”, declarou o líder parlamentar do Chega-Madeira, Miguel Castro, exigindo firmeza para combater este crime que afeta tantas famílias.

O grupo parlamentar apresentou também um Voto de Pesar pelas Vítimas da Tempestade em Valência, solidarizando-se com as famílias enlutadas e as comunidades afetadas pela tempestade.

Reconhecendo a força destrutiva deste evento natural, que resultou em perdas de vidas e danos materiais significativos, o Chega-Madeira expressou a necessidade de uma resposta global para a prevenção de desastres e o fortalecimento das medidas de segurança.

“Que as vítimas desta tragédia descansem em paz e que a sua memória nos inspire a reforçar a resiliência das nossas comunidades”. Miguel Castro