Miguel Castro aceitou ontem retirar referências críticas ao PS do texto da moção de censura. Com essa decisão, os socialistas ficam quase ‘obrigados’ a aprovar a proposta e a fazer cair o Governo, se o JPP tiver igual entendimento. PSD evita cenários e recusa queimar etapas antes de ouvir o que Miguel Albuquerque vai dizer amanhã. Marcelo acompanha, mas ainda não se pronuncia.

Rogério Gouveia e Pedro Fino ponderam demissão antes de audição em tribunal.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca artes de rua com grande procura. Sessão de abertura levou muita gente à Praça do Povo. Evento decorre até quarta-feira no Funchal e pode ser visto domingo na marginal da Calheta.

Saiba ainda que leilão da PSP é já amanhã e que ARM reforça quadro com 39 levadeiros.

O Natal é outro assunto de destaque nesta edição. Montagem das luzes antes do visto do Tribunal de Contas. Operação ainda aguarda decisão técnica, mas os trabalhos preparatórios já estão no terreno.

Não perca ainda as Ocorrências com dois temas de leitura obrigatória: Bêbado na rua chama ambulância para ir para casa... mas veio a PSP. Abuso acabou nas urgências do hospital; Cinco mulheres feridas em acidente na via rápida. Três corporações de bombeiros foram acionadas.

