O Chega-Madeira divulgou um comunicado, na manhã desta quarta-feira, através do qual diz rejeitar “oportunismos” e aproveita para atirar farpas a Paulo Cafôfo, classificando “desastrosa” a estratégia “da oposição frouxa liderada” pelo socialista.

“O Chega-Madeira, na voz do seu líder regional, Miguel Castro, reage com total desagrado e perplexidade às recentes declarações de Paulo Cafôfo, líder de uma oposição cada vez mais frouxa e decadente, sobre a eventual aceitação de Miguel Albuquerque como presidente do Governo Regional”, começa o partido, antes de elaborar.

“É lamentável assistir ao líder socialista a recorrer a retórica vazia e insustentável, alegando que o Chega estaria disposto a apoiar Miguel Albuquerque. Miguel Castro foi claro, incisivo e assertivo: ‘A única forma de Miguel Albuquerque ser aceite para governar é se for legitimado pelos madeirenses com uma maioria absoluta. Caso contrário, que não procurem no Chega qualquer apoio’”, pode ler-se na mesma nota.

O Chega prossegue nas críticas a Cafôfo, afirmando que o líder do PS-Madeira “insiste em disparar declarações infundadas” e que “parece, no entanto, ser perito em atingir os seus próprios pés”.

“A sua liderança revela-se uma sucessão de erros estratégicos, e a sua credibilidade está completamente de rastos. O seu discurso político é mais uma demonstração da sua incapacidade de liderar uma oposição firme e coerente”, adianta o Chega.

Na mesma nota, Miguel Castro argumenta ainda que “Paulo Cafôfo está já mergulhado em contradições e ‘envolto na mentira eleitoral’, tal como Miguel Albuquerque, que continua a recorrer a promessas vazias e a estratégias de manutenção do poder que ignoram os verdadeiros interesses dos madeirenses”.

“O Chega-Madeira reafirma a sua posição de não pactuar com jogadas políticas desonestas nem com lideranças decadentes que prejudicam a Madeira e o Porto Santo. O compromisso do Chega é com os madeirenses, e não com os interesses de um sistema que está a afundar-se nas suas próprias contradições”, conclui a mesma nota.