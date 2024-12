O deputado madeirense Francisco Gomes, eleito pelo Chega para a Assembleia da República, acusa Miguel Albuquerque de mentir aos madeirenses quando diz que a Madeira irá parar, se a moção de censura que foi apresentada pelo Chega na Assembleia Legislativa Regional foi aprovada. Segundo o parlamentar, o líder do executivo está a recorrer à chantagem porque está desesperado e com medo de ir a eleições.

“Albuquerque e os seus apaniguados nas associações e instituições estão a recorrer às mais covardes das táticas, que são a mentira e a chantagem. Querem enganar o povo porque estão atolados até ao pescoço em corrupção e não querem ir a eleições porque têm medo de perder os tachos”, diz Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República.

Para o deputado madeirense, não é verdade que a aprovação da moção e a inexistência de um orçamento sejam uma ameaça ao desenvolvimento regional e dá como prova disso as palavras do próprio Miguel Albuquerque e de outros membros do executivo.

“O presidente do PSD diz que a Madeira teve um crescimento recorde em 2024, mas, neste ano, a Madeira esteve nove meses sem um orçamento. Então, ao que parece, o orçamento não é assim tão fundamental como diz. Contradiz-se, mente e até ameaça a os mais frágeis, como o vez no encontro das IPSS. Está de cabeça perdida!”, aponta.

A concluir, Francisco Gomes destaca o papel do Chega por fazer o que, na sua opinião, nunca foi feito na Madeira por nenhum partido, nomeadamente forçar a queda de um governo que, a seu ver, levou a Região para a pobreza e transformou-a num epicentro de corrupção. Na sua opinião, isso faz do Chega líder de oposição e uma opção política para aqueles que querem a reforma profunda do sistema político.

“Pela primeira vez em cinquenta anos, o regime foi confrontado com a sua corrupção. Pela primeira vez, os que exploram a Madeira foram vergados e tirados do lugar onde não merecem estar. As portas para a mudança estão abertas e foi o CHEGA que as abriu. É o único partido capaz de limpar a Madeira de vez!”, referiu.