O partido Chega quer que seja permitida a pesca de atum na área marítima das Ilhas Selvagens, que é reserva natural. Neste caso, querem essa permissão entre as duas e as doze milhas a contar desde a costa.

Em nota à redação, afirmam já ter submetido na Assembleia Legislativa uma proposta de alteração à Reserva Natural das Ilhas Selvagens.

“A nossa proposta repõe o bom senso que está em falta na legislação em vigor, pois confere aos pescadores a possibilidade de pescar tunídeos em torno das Selvagens. Ou seja, a iniciativa do Chega abre as Selvagens à pesca do atum, algo que não compromete o equilíbrio marinho, pois é uma pesca feita com métodos artesanais”, argumenta Miguel Castro.

Na prática, o partido propõe uma reclassificação como zona de proteção parcial, na qual passa a ser permitida a captura de tunídeos através de métodos de salto e vara.

Mais recorda o Chega que o diploma, agora submetido, foi, na legislatura passada, chumbado com os votos contra do PSD e do CDS. “Os acontecimentos têm nos dado razão e é hoje ainda mais óbvio que a abertura das Selvagens é necessária para a sobrevivência das comunidades piscatórias, que estão a ser sufocadas e enviadas para a miséria. Logo, vamos cumprir com os compromissos que assumimos com os pescadores e esperamos que os demais partidos tenham igual bom senso”, é descrito.