Sem a presença do líder do Chega na Madeira, por “questões pessoais”, o partido apresentou 16 medidas que pretende ver contempladas no Orçamento Regional para 2025.

Na reunião com o secretário regional das Finanças, que está a auscultar as forças políticas com assento parlamentar para a preparação do próximo Orçamento regional, o vice-presidente do Chega na Madeira, José Branco, disse que o partido saía do encontro “animado”, esperando que a grande maioria das propostas seja incluída no documento orçamental.

Redução de impostos, incentivos à habitação e à economia e apoios à juventude, são algumas das propostas. José Branco não destacou nenhuma em particular como mais importante, mas mostrou-se esperançado que 99% venham a ser integradas.

Não adiantou, contudo, qual o sentido de voto, mesmo se as propostas forem aceites.

Recorde-se que Rogério Gouveia está a auscultar os partidos antes de entregar a proposta de Orçamento regional para 2025, no parlamento madeirense, documento a ser discutido em plenário de 9 a 12 de dezembro.