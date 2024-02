Chega antevê campanha de “trabalho e muita entrega”

Para Miguel Castro, presidente do CHEGA-Madeira, as eleições de 10 de Março assumem uma renovada importância pelo papel que podem vir a desempenhar no processo de crescimento institucional do partido.

“Para nós e para a nossa afirmação na Região é fundamental conseguirmos eleger para a República porque é uma maneira de garantirmos um canal direto e aberto no parlamento nacional através do qual podemos expor, debater e lutar pelos legítimos interesses dos madeirenses e porto-santenses. Se, de facto, conseguirmos dar esse passo, estaremos a nos afirmar como um partido com uma voz forte na República, a qual não está isolada, mas sim integrada em toda a força política daquele que será o significativo grupo parlamentar do CHEGA”, pode ler-se em comunicado enviado.

Apesar do protagonismo que o CHEGA tem vindo a ganhar no panorama político nacional, Miguel Castro refuta qualquer cenário de vitória e rejeita quaisquer facilitismos. Muito pelo contrário, o líder do partido afirma que está ciente que o caminho pela frente é muito difícil e irá exigir empenho e determinação de todos os candidatos e militantes.

“Quem pensa que será fácil ou que já elegemos está a cometer um erro enorme, o qual não tem lugar nesta campanha. Estamos totalmente focados no trabalho, nas centenas de quilómetros que temos de fazer, no muito que temos de andar, nas pessoas com quem queremos falar e no empenho e sacrifício que este processo já está a exigir e vai exigir ainda mais. O nosso foco está no trabalho e as contas só serão feitas na noite de 10 de Março”, afirmou o presidente do CHEGA.