O deputado madeirense Francisco Gomes, eleito pelo Chega para a Assembleia da República, acusa a Secretária de Estado das Pescas de “esconder de forma deliberada os maus resultados das negociações feitas com Bruxelas relativamente às quotas de pescas”.

Para o parlamentar, “além de ludibriar a opinião pública relativamente às quotas do atum, Cláudia Monteiro de Aguiar ocultou as perdas enormes na quota de carapau e anunciou, erradamente, que Portugal tinha assegurado o direito de pescar bacalhau no Canadá”, refere o partido, em comunicado.

Segundo dados recolhidos pelo Chega, “Portugal perdeu cerca de 66% da quota de carapau, o que, para o partido, constitui uma perda de oportunidades de pesca superior a 16 milhões de euros. Na sua ótica, isto contradiz as afirmações da secretária de Estado das Pecas, que, no comunicado do governo, afirmou que Portugal tinha conseguido resultados bastante positivos”.

“A tutela das pescas mentiu deliberadamente para esconder a maior perda de oportunidades de pesca que Portugal já teve. Isto não só demonstra a inegável incompetência com que as negociações foram conduzidas, mas também a tremenda má-fé na comunicação que foi feita. Estas atitudes não são dignas de uma governante, que tem a obrigação de pedir desculpas”, acusa Francisco Gomes.

O Chega também realça que, a seu ver, “e ao contrário do que foi dito pela secretária de Estado das pescas, já pesca bacalhau ´na zona NAFO (Organização de Pescas do Atlântico Noroeste), tendo, inclusivamente, quota atribuída para o efeito. Logo, para o partido, Cláudia Monteiro de Aguiar voltou a faltar à palavra ao anunciar que os pescadores portugueses tinham, agora, a oportunidade de pescar no Canadá”.

“Não se pode inventar fatos, nem empolar situações, por conveniência política e incapacidade de fazer mais e melhor pelos pescadores portugueses. As pescas merecem mais dignidade por parte do ministro e da secretária de estado, que continuam a braquear a sua incompetência e impreparação para as responsabilidades governativas que lhes assistem”, adita o deputado madeirense.

A concluir, Francisco Gomes aponta que a secretária de Estado das Pescas “tem repetidamente demonstrado falta de interesse na área que lidera e que o resultado da sua falta de empenho está a afetar severamente a vida dos pescadores e armadores”. Na opinião do deputado, “o setor precisa de nova liderança, pois a atual não serve os interesses do País”.

“Para já, a secretária de Estado fica na história como a governante com a maior perda de quota de peixe para Portugal. Depois de negociações anedóticas e de declarações infelizes, a todos os níveis, o que ainda nos vale é a resiliência dos nossos pescadores, que está a ser levada ao limite pela gestão trágica da tutela. É tempo de mudar!”, remata Francisco Gomes.