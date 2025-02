O deputado Francisco Gomes, eleito pelo Chega para a Assembleia da República, acredita que o governo de Miguel Albuquerque está marcado pela corrupção e não reúne quaisquer condições éticas e políticas para representar a Região. O parlamentar mais indica que, na sua opinião, é lamentável que Miguel Albuquerque queira trazer para o parlamento mais pessoas arguidas e a serem investigadas por questões de corrupção.

A reação vem na sequência da notícia de hoje que dá conta que os secretários regionais Pedro Fino, Pedro Ramos e Rogério Gouveia, bem como José Prada, secretário-geral do PSD-Madeira e vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, foram todos constituídos arguidos, no âmbito da operação ‘Ab Initio’. Em causa está a alegada prática dos crimes de financiamento partidário ilícito, prevaricação e participação económica em negócio.

“O PSD-Madeira é um viveiro de corrupção, negociatas e governantes arrogantes, que veem a política como meio para enriquecer a si e aos amigos. Há muito tempo, os madeirenses andam a ser tratados por aquele partido como lacaios que apenas existem para lhe pagar os luxos e os vícios”, afirma Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República.

O parlamentar do Chega também argumenta que as pessoas que são detentoras de cargos públicos têm um dever de transparência acrescido e não podem manter cargos, nem a eles se candidatarem, enquanto não esclarecem as dúvidas nas quais possam estar envolvidas. Para Francisco Gomes, essa obrigação resulta do fato de que, na sua opinião, o exercício da política tem de estar acima de qualquer suspeita e deve pautar-se pela integridade.

“Quem está na política tem de ser capaz de explicar de onde veio aquilo que tem em termos de património e rendimentos. Na Madeira, são muitos os políticos que têm um estilo de vida que não é, de todo, compatível com o seu rendimento – e isso é apenas a ponta de um iceberg de corrupção que aqui existe há décadas”, remata.