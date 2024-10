Miguel Castro, líder da bancada parlamentar do Chega, acusou esta manhã o PSD e PS de contribuírem para arruinar a Madeira, sugerindo a existência de um clima de “promiscuidade entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata”.

“Há uma evidência que já não pode ser ignorada: a promiscuidade entre o PS e o PSD. Estas duas forças políticas, que se alternam no poder, fingindo representar alternativas, não são mais do que duas faces da mesma moeda”, afirmou esta manhã no parlamento.

Apontou ainda aquela que tem sido a postura dos dois partidos em referência no que respeita ao Orçamento de Estado para 2025. “Estão ambos atolados em décadas de promessas falhadas e políticas que beneficiam sempre os mesmos. O que nos foi entregue? Um país que se afunda em dívida, com uma população cada vez mais sacrificada e um futuro incerto”, lamentou.

“Por detrás de cada social-democrata, há um socialista”. Por outro lado, o PS, segundo Miguel Castro, “não governa para o povo, mas sim para a manutenção do seu próprio poder”.

Por isso, reclamam a existência de uma verdadeira reforma.