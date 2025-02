O deputado Francisco Gomes, eleito pelo círculo da Madeira à Assembleia da República, pelo CH, foi nomeado para representar o partido na conferência “O Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos”, que acontece hoje no Parlamento.

Francisco Gomes destacou a importância da conferência para promover a transparência e ética na política, defendendo que os titulares de cargos políticos devem seguir regras rigorosas para garantir a credibilidade das instituições e a confiança dos cidadãos.

Defende que “não pode haver margem para dúvidas ou omissões, e é fundamental que os cidadãos saibam exatamente quais são as ligações económicas e empresariais dos seus representantes”.

Quanto às incompatibilidades e ao regime de familiares de titulares de cargas políticos, Gomes defendeu regras claras para evitar nepotismo e conflitos de interesse, reforçando a posição do CH de que a política deve servir o interesse público. A conferência conta com a presença de especialistas, antigos deputados e cidadãos, promovendo um debate mais profundo sobre as obrigações da política.