Céu nublado e mar agitado a Norte e no Porto Santo

O céu apresentar-se-á geralmente muito nublado esta quinta-feira, no arquipélago da Madeira e o IPMA emitiu um aviso amarelo para agitação marítima, na costa Norte e no Porto Santo.

Estão também previstos aguaceiros, em especial na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira, diminuindo gradualmente de frequência a partir da tarde. O vento soprará moderado a forte (25 a 45 km/h) de nordeste, com rajadas até6 5 km/h, soprando forte (35 a 50 km/h), com rajadas até 80 km/h, nas terras altas.

No Funchal, o cenário é semelhante, mas com vento faco. geralmente muito nublado.

Relativamente à temperatura do ar, na Madeira, máxima de 20ºC e mínima de 14ºC, e no Porto Santo, mais frio, com a máxima nos 17ºC e a mínima também nos 14ºC, são as previsões.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, haverá ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros, e, na costa Sul, ondas de oeste/sudoeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros. Temperatura da água: 18ºC.