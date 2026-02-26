Céu nublado e mar agitado a Norte e no Porto Santo

O céu apresentar-se-á geralmente muito nublado esta quinta-feira, no arquipélago da Madeira e o IPMA emitiu um aviso amarelo para agitação marítima, na costa Norte e no Porto Santo.
Estão também previstos aguaceiros, em especial na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira, diminuindo gradualmente de frequência a partir da tarde. O vento soprará moderado a forte (25 a 45 km/h) de nordeste, com rajadas até6 5 km/h, soprando forte (35 a 50 km/h), com rajadas até 80 km/h, nas terras altas.
No Funchal, o cenário é semelhante, mas com vento faco. geralmente muito nublado.
Relativamente à temperatura do ar, na Madeira, máxima de 20ºC e mínima de 14ºC, e no Porto Santo, mais frio, com a máxima nos 17ºC e a mínima também nos 14ºC, são as previsões.
Quanto ao estado do mar, na costa Norte, haverá ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros, e, na costa Sul, ondas de oeste/sudoeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros. Temperatura da água: 18ºC.
A Madeira concluiu esta quinta-feira a CLIA European Summit 2026, reunindo mais de 400 profissionais da indústria de cruzeiros, incluindo representantes...
Luís Neves foi empossado na passada segunda-feira como ministro da Administração Interna.
O Governo aprovou hoje duas medidas para acelerar os pagamentos do Estado, com uma redução dos prazos definidos para os atrasos e com o cálculo dos juros...
A Direção-Geral das Artes (DGArtes) vai apoiar 42 equipamentos da Rede Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP) com 23,2 milhões de euros, entre 2026 e...
O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, teve alta esta tarde, após ter sido hospitalizado na quarta-feira, e pode retomar o cumprimento das...
O Chega defende um modelo estruturado para o subsídio de mobilidade que permita aos madeirenses pagar diretamente apenas 79 euros, no caso de residentes,...
A Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros celebra, no próximo dia 28 de março de 2026, a quarta edição do Dia Regional do Engenheiro (DRE 2026). A cerimónia...
Uma mulher, de 27 anos, foi hospitalizada na tarde desta quinta-feira na sequência de uma alegada agressão com uma garrafa, na Rua dos Barcelos, em Santo...
Em comunicado à imprensa, o PS afirma que o PSD e CDS “bloquearam” na Assembleia Legislativa da Madeira a proposta do PS-M para criar uma comissão parlamentar...