Céu nublado e chuva fraca par esta terça-feira

Conforme as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, é esperado céu em geral muito nublado para esta terça-feira no arquipélago da Madeira.

Esperam-se períodos de chuva fraca, mais provável na parte oeste da ilha da Madeira.

Quanto ao vento esse deverá ser moderado a forte (20 a 40 km/h) de noroeste, com rajadas até 70 km/h nas terras altas, rodando para oeste a partir do início da manhã.

A temperatura máxima deverá subir, sendo que na Madeira os termómetros vão registar entre os 15ºC e os 20ºC, enquanto que no Porto Santo vão variar entre os 15ºC e os 19ºC.

Quanto ao estado do mar, são esperadas ondas de noroeste com 4 a 5 metros na costa norte da Madeira, ao passo que na costa sul estão previstas ondas de oeste/sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros, sendo, na parte oeste, ondas com 4 a 5 metros diminuindo para 2 a 3,5 metros.

Nota também para o aviso amarelo para a costa norte da Madeira e para a ilha do Porto Santo até à meia-noite

A temperatura da água do mar vai rondar os 18ºC e os 19ºC.