O presidente do Governo Regional e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira acabam de chegar ao local onde vai decorrer a guarda de honra no arranque das cerimónias do dia da Região.

A sessão solene, marcada para as 10h, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, com intervenções de todos os partidos com assento parlamentar e do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.