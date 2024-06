Com o objetivo de estimular as crianças para a entrada no ensino básico, o Centro de apoio ao desenvolvimento infantil - Crescer, abriu o programa “Brinca e Lê”.

É destinado a crianças em idade pré-escolar, ou seja: dos 5 aos 7 anos e é esta formação composta por oito sessões.

A direção do Crescer informa, em comunicado à redação, que se trata de algo que “permitirá identificar precocemente crianças que possam apresentar dificuldades ao nível destas competências e desta forma orientar para uma avaliação formal”.

Este modelo será promovido por uma terapeuta da fala e iniciar-se-á em julho. Com frequência bissemanal, a composição dos grupos será entre 3 a 5 crianças, no máximo.

O Crescer é um centro de apoio ao desenvolvimento infantil, projeto que foi planeado de forma a prestar um serviço não só na doença, incapacidade, dificuldade, mas que, acima de tudo, pretende ter um papel relevante na prevenção em idade pediátrica.