Está tudo a postos para o fórum que vai debater a sustentabilidade do setor elétrico da Madeira. A iniciativa decorre esta manhã, a partir das 10h00, na Central Hidroelétrica da Serra de Água, na Ribeira Brava.

Este fórum decorre no âmbito do Dia Mundial do Ambiente, resulta de uma parceira entre a Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM) e o JM Madeira e tem transmissão em direto no canal Na Minha Terra TV, na rádio JM FM e nas várias plataformas do JM.

Serão oradores Pedro Rodrigues, secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Francisco Taboada, presidente do conselho de administração da EEM, Manuel Ara Oliveira, diretor regional do Ambiente e Mar, e o empresário Agostinho Gouveia, da Intersol, empresa especializada em instalações elétricas e solares.