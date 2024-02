A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol defendeu, hoje, a realização de eleições legislativas regionais antecipadas na Madeira.

Esta manhã, na abertura do Encontro de Autarcas do PS-M, que decorre em Machico, Célia Pessegueiro referiu-se ao processo judicial de suspeitas de corrupção, que envolve o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o ex-vice-presidente do Governo e ex-presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, “ambos constituídos arguidos”. Como referiu, a Madeira tem “andado nas bocas do mundo”, sendo estes suspeitos “responsáveis por uma das maiores vergonhas por que passam os madeirenses de bem”.

Célia Pessegueiro considerou que “temos o dever de exigir clarificação política desta situação” e lembrou que o PS “por diversas vezes tem vindo a denunciar situações de ilegalidade e a defender uma Região livre de compadrios, democrática e plural”.

A autarca, que é também vice-presidente do PS-Madeira, espera que o Presidente da República siga a mesma regra que aplicou ao nível nacional e que convoque eleições antecipadas na Região. “Não há que ter medo dos madeirenses nem ter medo de eleições”, disse.