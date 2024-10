Bom dia! É quinta-feira!

* Entre as 9h00 e as 18h00, no 3.º piso do Mercado dos Lavradores, visite o ‘Winter Market’, onde encontrará marcas de empreendedores locais, sendo que algumas utilizam técnicas artesanais e tradicionais.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará pelas 9h15 no Hotel Golden Residence, onde decorrerá a conferência de apresentação do projeto ‘TWILIGHTED’.

* O Funchal assinala, hoje, o Dia Municipal para a Igualdade, com uma conferência ‘Igualdade de Género – Um Direito Humano’, que se realiza às 10h00 no Centro Comunitário do Funchal.

* O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 11h30, na apresentação dos volumes 10, 11 e 12 da Coleção Antologia da Música na Madeira, que terá lugar no salão nobre do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira Eng. Luiz Peter Clode.

* O ‘Robot Da Vinci Xi’ será inaugurado hoje, nas instalações do Bloco de Cirurgia Ambulatório, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, em cerimónia a ter lugar pelas 11h30. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente no evento.

* Paula Cabaço, presidente da Administração dos Portos da Madeira, é a convidada de hoje, pelas 17h00, da iniciativa ‘Plaza com’, um projeto promovido pelo JM Madeira em parceria com o Centro Comercial Plaza Madeira. Poderá acompanhar esta conversa na 88.8 JM FM.

* Entre hoje e 27 de outubro, o Teatro Municipal Baltazar Dias será o palco do ‘Encontro de Cultura: Acessibilidade, Mediação e Territórios Públicos’, um evento que terá como foco as temáticas da Diáspora e das Migrações. A exibição do filme ‘LIMBO’, pelas 19h00, marca o arranque do certame.