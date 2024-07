A CDU esteve esta manhã numa ação de contacto com as populações do Garachico, onde o tema foi o direito ao desenvolvimento.

Nesse sentido, Duarte Herculano, destacou, na ocasião, a falta de acesso ao saneamento básico.

“Esta situação é verdadeiramente alarmante e preocupante. É inaceitável que ainda existam comunidades na nossa Região que vivam nestas condições precárias, sem acesso a serviços básicos como o saneamento e infraestruturas adequadas para o desenvolvimento agrícola”, afirmou o dirigente.

“É fundamental que medidas urgentes sejam tomadas para melhorar as condições de vida destas pessoas e garantir-lhes um futuro digno. Os governantes têm a responsabilidade de garantir que todas as comunidades tenham acesso a condições de vida adequadas e oportunidades de desenvolvimento económico”, sustentou, propondo que sejam feitos investimentos “em infraestruturas, como esgotos, estradas agrícolas, saneamento básico e serviços de saúde, para melhorar as condições de vida destas comunidades e prevenir problemas de saúde pública e doenças. Além disso, é importante promover políticas que incentivem o crescimento e a criação de emprego, para que os jovens não sejam obrigados a emigrar em busca de melhores oportunidades”.