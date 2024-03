CDU defende “valores de Abril”

Junto ao Hospital Nélio Mendonça, a CDU realizou uma ação de contacto com os trabalhadores do SESARAM, com o objetivo de “defender os valores de Abril no presente e futuro do País e da Região”. “Vamos realizar ao longo das próximas semanas no âmbito desta campanha diversas ações de contacto com os trabalhadores da Região, realizar tribunas públicas entre outras iniciativas”, fez saber o deputado Ricardo Lume.

“Foi o povo português que construiu o 25 de Abril que defendeu as suas conquistas, é o povo que com a sua luta decidirá da construção do futuro de progresso a que tem direito”, lembrou.

O deputado concluiu afirmando que “com esta campanha o PCP pretende afirmar os seus compromissos de sempre com os trabalhadores e o povo, compromissos na valorização do trabalho e dos trabalhadores, aumento dos salários e das pensões, garantir o direito à habitação, e à defesa dos serviços públicos de qualidade seja na área da Saúde, Educação e Transportes”.