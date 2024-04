Este domingo, o Porto do Funchal conta apenas com a visita do ‘World Explorer’, que regressou à Madeira para uma escala de 58 horas, e de mais um mega-iate, o ‘Neninka, que chegou ontem proveniente de Sint Maarten, nas Caraíbas.

Quanto ao ‘World Explorer’, operado pelo Rivages du Monde, este traz a bordo 122 passageiros e 107 tripulantes, que vieram da Ponta Delgada, porto ao qual regressa às 18h00 da próxima terça-feira.

Os últimos portos onde fez escala foram Ushuaia, Praia, Las Palmas, Viana do Castelo, Porto, Santa Maria de Sardoura, Horta, Praia da Vitória.

Por sua vez, o ‘Neninka’ viaja com 15 tripulantes nesta viagem de reposicionamento para Gibraltar.

Faz uma escala de 43 horas no Porto do Funchal e parte às 07h00 de amanhã, segunda-feira.