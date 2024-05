Dezanove pessoas morreram após um edifício ter ruído em 6 de maio em George, cidade da província do Cabo Ocidental, na África do Sul, e 33 pessoas continuam desaparecidas, segundo um novo balanço do município.

Um total de 29 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros, incluindo um homem que foi encontrado e resgatado no sábado, após ter passado 116 horas debaixo dos escombros do estaleiro.

“Este é o milagre por que todos esperávamos”, comentou o chefe do governo provincial, Alan Winde, na rede social X (antigo Twitter), no sábado.

“As pessoas têm a sensação de que temos de avançar muito lentamente”, disse o ministro da Polícia Bheki Cele, no canal público de televisão SABC, durante uma visita ao local.

Os familiares que se encontravam num hotel da cidade vizinha disseram ao ministro da polícia que estavam frustrados com a lentidão do processo de identificação, que envolveu a recolha de impressões digitais, testes de ADN e fotografias.

As autoridades já se tinham recusado a confirmar que a maioria da mão de obra no local poderá ser estrangeira.

No entanto, o Governo disse estar em contacto com as missões diplomáticas de Moçambique, Zimbabué e Malaui e apelou a “profissionais de apoio psicossocial fluentes nas línguas chewa, português e shona para ajudarem os sobreviventes e as suas famílias”.

A causa do desabamento permanece desconhecida.

O projeto, que previa a construção de 42 apartamentos, deveria ter sido concluído em 2010.

O Governo sul-africano anunciou que pondera agir legalmente contra o empreiteiro do prédio de cinco andares.