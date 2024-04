A CDU esteve hoje junto às instalações do CARAM- Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, no Santo da Serra, para denunciar aquilo que diz ser “a falta de palavra” do Governo Regional para com os trabalhadores do CARAM.

Nesta iniciativa Ricardo Lume lembrou que “no decurso do ano de 2023 os trabalhadores do CARAM lutaram para garantir que existisse um acordo de empresa para pôr fim à descriminação laboral que existia no Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira. Fruto da unidade dos trabalhadores foi possível chegar a um acordo com a Administração da Empresa e no último trimestre de 2023 o acordo de empresa foi assinado para vigorar a partir de 1 de janeiro 2024”.

O porta-voz da iniciativa da CDU denunciou que “lamentavelmente já estamos em abril e o acordo de empresa ainda não entrou em vigor, devido à falta de princípios do Governo Regional PSD/CDS. Um Governo Regional PSD/CDS que faltou à palavra dada aos trabalhadores do CARAM, um verdadeiro governo “troca-tintas” em que não podemos confiar”.

O deputado da CDU concluiu afirmando que “ a CDU está solidária com os trabalhadores do CARAM que ainda, não viram na sua plenitude aplicado o acordo de empresa com graves prejuízos para os funcionários desta empresa, e apoiamos as formas de luta definidas pelos trabalhadores, para repor a justiça laboral no CARAM”.