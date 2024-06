Sara Madalena, à margem da tomada de posse do Governo Regional, vincou que a anunciada redução do IVA “foi uma imposição” do CDS. “Foi uma das nossas bandeiras programáticas” e a sua inclusão no programa de governo acabou por ser decisiva para o acordo de incidência parlamentar com o PSD.

A centrista constata que o apelo ao diálogo, feito por Miguel Albuquerque, é “também histórico” porque reflete o facto de “estarmos perante um governo minoritário” e abre a porta a mais acordos pontuais com outras forças partidárias.

“O CDS tem um acordo de incidência parlamentar para as duas primeiras propostas que serão apresentadas, o que não significa que, à posteriori, não possamos também acolher a proposta de um outro partido ou vice-versa. É isso que é a democracia”, sublinhou.

No mais, desvalorizou a eleição à terceira tentativa de José Manuel Rodrigues, “o que até pode ser um bom sinal”, pois entende que com “unanimismo alguns interesses dos eleitores podem sair prejudicados”.