Lídia Albornoz, atual presidente da concelhia do CDS-PP Santa Cruz, apresentou-se, hoje, como alternativa para a liderança do CDS-PP Madeira, encabeçada por Rui Barreto.

Conforme esclarece uma nota enviada à redação, esta candidatura “pretende fortalecer o partido, dinamizar e reafirmar a vitalidade do mesmo, apresentando-se assim como mais uma opção para os militantes que queiram confiar num projeto regenerador e de confiança para o futuro”.

A mesma comunicação mais destaca que a centrista tem sido uma militante ativa , quer na dinamização da concelhia de Santa Cruz, com o projeto “Fazer Crescer Santa Cruz”, quer na intervenção politica no partido, marcando posições não só de apoio, mas também manifestando-se quanto à importância de ter um partido “mais agregador, mais próximo dos militantes e com maior intervenção junto da população, fazendo-se assim cumprir com os seus propósito e continuar a ser um partido presente, com relevância politica e decisor das politicas publicas, defensor da valorização da liberdade, do humanismo, da equidade e justiça social, bem como pelo crescimento e desenvolvimento sustentável da nossa região”.

“Lídia Albornoz caracteriza-se por ter uma postura de grande proximidade e conhecimento de questões que preocupam a população, quer ser o rosto de um projectão, que vai de encontro não apenas ao eleitorado que se revê no CDS, mas também para aqueles que passem a ver no CDS PP uma opção credível”, finda.