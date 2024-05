Na manhã desta segunda-feira, a candidatura do CDS-PP Madeira esteve no Funchal, tendo o candidato, Ricardo Vieira, manifestado que “o partido está unido em torno destas Eleições Regionais e acreditamos que vamos ter um bom resultado no próximo dia 26 de Maio”.

Ricardo Vieira, que foi eleito recentemente no XIX Congresso Regional do CDS-PP, presidente da Mesa do Congresso, expressou, também, nesta conferência de imprensa que, para além da unidade do partido, o que o motiva em particular, são as necessidades da juventude na nossa Região.

“Muitos jovens têm vindo a sair da Madeira por não terem possibilidades de emprego, por terem ordenados baixos, por não conseguirem constituir família e não terem casa”, afirmou.

No seu entender, “estas preocupações da juventude justificam que, a partir do final de Maio, nos preocupemos vivamente com as condições com que os jovens vivem atualmente na Madeira”, considerou.

O antigo presidente do CDS e figura histórica do partido terminou reafirmando que “é preciso aumentar os salários dos jovens, é preciso criar condições para que possam habitar e é preciso fundamentalmente apoiar as famílias e a constituição de famílias”.

Por outras palavras, Ricardo Vieira reforça que “apoios ao nível das creches, apoios ao nível da habitação e apoios ao nível dos ordenados significam uma boa aposta do CDS e uma boa razão para votar no CDS”.