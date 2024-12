CDS defende cedência de centro educativo para comunidade terapêutica

O CDS defendeu hoje em comunicado que “quer a cedência de centro educativo para comunidade terapêutica”.

“O CDS não podia estar mais de acordo com a Ministra da Justiça quando diz que é ‘impressionante’ que o Centro Educativo de Menores da Madeira esteja ao abandono”, destaca o partido liderado por José Manuel Rodrigues.

Os centristas consideram “um desperdício brutal que um investimento de 10 milhões de euros esteja a degradar-se, ao longo de anos, sem que o Estado dê alguma utilidade a este espaço no Santo da Serra”.

O CDS reafirma a sua recomendação, aprovada por unanimidade, na Assembleia Legislativa para que a República ceda aquele espaço à Região, com o objetivo de ali criar uma Comunidade Terapêutica.

O partido mnaifesta-se “convicto de que a Ministra da Justiça o fará e que o Governo Regional está interessado em criar ali uma unidade de tratamento prolongado para as diversas adiçõe”s.

“O consumo de drogas, em particular das novas substâncias psicoativas, tem vindo a crescer no arquipélago, com consequências nefastas para as famílias e para a sociedade. Temos que apostar na prevenção, mas também no tratamento dos toxicodependentes e da sua reintegração social”, conclui assim o comunicado do CDS Madeira.