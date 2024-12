O CDS-PP Madeira congratula-se com a aprovação da sua proposta de subida de 65 euros do salário mínimo na Região, esta manhã, na Assembleia Legislativa.

A iniciativa de aumento de 7,5 por cento na retribuição mínima mensal na Madeira, foi levada ao Governo pelo CDS, no âmbito das negociações do Orçamento para o próximo ano e foi hoje aprovada no Parlamento sob proposta do Executivo.

Com esta subida, o salário mínimo passa a ser de 915 euros, o mais alto do país, sendo que nos Açores é de 913,5 euros e 870 euros no continente.

Este aumento do salário mínimo é mais do dobro da inflação registada na Região, mas o CDS considera que é justo, tanto mais que o custo de vida no arquipélago é o mais alto do país.

Ainda é um rendimento baixo para quem trabalha e o CDS entende que se deve tornar as empresas mais produtivas para pagar melhores salários.

O CDS tem vindo a defender que o crescimento económico registado na Região tem de se refletir numa melhoria dos salários dos madeirenses e porto-santenses.

Cerca de 20 mil trabalhadores auferem o salário mínimo na Região.