CDS apresenta voto de louvor pelos 150 anos da Banda Municipal Paulense

Em comunicado assinado por José Manuel Rodrigues e Sara Madalena, o CDS Madeira expressa o seu louvor pelos 150 anos da Banda Municipal Paulense.

“O Paul do Mar é uma terra rica de tradições e costumes que perduram no tempo e que caraterizam a sua população acolhedora e hospitaleira, aberta ao encontro e ao diálogo com outras culturas”, começam por referir os parlamentares, acrescentando que esta é uma “terra de gente que partiu à procura de melhores vidas, mas que nuca esqueceu as suas raízes e a sua cultura, apesar de nela ter incorporado o que traziam os que regressam a casa”.

Para o CDS, esta identidade cultural “do seu povo tem a sua expressão máxima na música, cujo maior símbolo é a sua Banda que agora completa 150 anos, tendo ao longo da sua história espalhado a alegria e festa pela freguesia, mas em tantas outras paragens”.

”Fundada a 4 de setembro de 1874, por Manuel Gonçalves Jardim e Arsénio Santana, a Banda nasceu denominada ‘Filarmónica Paulense’ e, posteriormente, em 1991, passou a chamar-se ‘Banda Municipal Paulense’”, recorda o CDS, vincando que, independentemente da designação, “tem um trabalho de formação notável ao serviço dos jovens da freguesia e na difusão da música pela Calheta e por todo o arquipélago, sendo um orgulho para as gentes da freguesia”.

“Assim, a Assembleia Legislativa, direta representante do povo da Madeira e do Porto Santo, saúda a ‘Banda Municipal Paulense’ pela passagem dos seus 150 anos e presta o seu tributo pelo que tem feito pela Música e no Paul do Mar, na Calheta e na Região Autónoma, formulando votos para que continue o seu trabalho em prol da cultura madeirense”, remata o grupo parlamentar do CDS.