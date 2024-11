Do CDS-PP, no âmbito da discussão do Projeto de Resolução do JPP intitulado “Recomenda a criação de mecanismos que anulem os sobrecustos do transporte marítimo na aquisição de bens e serviços entre a llha da Madeira e a llha do Porto Santo”, Sara Madalena disse que os centristas acompanham este Projeto pelo que, argumentou, se “nós defendemos a continuidade territorial” também temos de o fazer dentro do nosso território.

A deputada democrata-cristã é da opinião que tem de ser feita “alguma coisa para que estas diferenças se atenuem no nosso arquipélago” e sublinhou que não costuma fazer a “separação entre os madeirenses e porto-santenses”.

No entanto, deixou a advertência: “Temos de dar oportunidade aos madeirenses para que façam enriquecer o Porto Santo não só sazonalmente, mas durante o ano inteiro”.