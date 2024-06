José Manuel Rodrigues considera que a aposta de Albuquerque em manter a equipa que integrava o anterior Governo é um bom indício para o panorama político madeirense.

“A orgânica e composição de qualquer governo são sempre da responsabilidade do seu chefe, isto é, do presidente do Governo Regional, que optou basicamente por manter os anteriores membros do governo, que já conhecem os pelouros que tutelam e desse ponto de vista dá um sinal que quer normalizar rapidamente a vida política regional, que acho que deve ser um dos grandes objetivos de todos os partidos com sentido de responsabilidade, para termos um orçamento aprovado dentro em breve”, vincou, em declarações à rádio JM FM.

Sobre a votação do programa de governo, indicou que “o CDS tem um entendimento parlamentar e dispõe-se a viabilizar este governo e o orçamento em troca, obviamente, de um conjunto de propostas que corresponde a cerca de 80% do manifesto eleitoral do CDS que será incluído no programa que este governo levará ao Parlamento”.