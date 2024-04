Casa dos Açores na Madeira recebe equipamento do Santa Clara

A Casa dos Açores da Madeira recebeu, esta tarde, na sua sede no Funchal uma comitiva do clube de futebol micaelense Santa Clara, tendo recebido uma prensa.

Na ocasião e na presença de vários açorianos residentes na Madeira, o presidente do clube, Ricardo Pacheco, entregou ao Presidente da Casa dos Açores da Madeira, Carlos Madruga da Costa, um equipamento deste clube açoriano com a identificação “Casa dos Açores”.

“Foi um gesto com uma enorme carga simbólica, que muito nos sensibilizou, “dado que o Santa Clara é um dos maiores embaixadores dos Açores, fora da Região, missão essa que a Casa dos Açores da Madeira pretende também desenvolver na Região Autónoma da Madeira”, disse Carlos Madruga da Costa.

“É uma enorme honra para nós receber todos os clubes açorianos na Madeira, em especial um clube com o historial e com a dimensão do Santa Clara”, completou.

Já Ricardo Pacheco referiu que este equipamento “será uma recordação da imagem do Santa Clara desta época, dado que na próxima época a imagem do clube será outra e que o clube tenta estar, sempre que possível, próximo dos açorianos”.

De referir que o Santa Clara vai enfrentar amanhã o Marítimo, num jogo que terá lugar amanhã às 20h30.