Paulo Cafôfo reafirmou compromisso de baixar o IVA e o IRS

Caso o PS venha a encabeçar o Governo Regional, os madeirenses podem contar com uma redução no IVA e no IRS. A promessa foi, hoje, reiterada por Paulo Cafôfo, no âmbito de uma visita ao Mercado do Estreito de Câmara de Lobos, onde lamentou a dicotomia entre o elevado custo de vida na Região e os baixos rendimentos dos madeirenses.

De facto, condenando a recusa na baixa destes impostos por parte do governo do PSD/CDS, com a cumplicidade do PAN, apenas com o objetivo de arrecadar receita fiscal, o líder dos socialistas madeirenses atestou que a RAM tem autonomia para reduzir em 30% os impostos comparativamente ao continente.

É neste sentido que Paulo Cafôfo lamenta que o executivo insular “prefira bater recordes de receita, ao invés de aliviar os orçamentos das famílias”, dando o exemplo da receita fiscal do ano passado, que aumentou quase 19%, atingindo os 1,2 mil milhões de euros, dos quais 549, 9 milhões foram de IVA.

“Ao contrário de outros que só querem saber da Autonomia para a usar em proveito próprio, nós queremos transformá-la em resultados práticos na vida de toda a população”, comprometeu-se o candidato do PS.

Segundo o mesmo, a redução das taxas do IVA de 22% para 16%, de 12% para 9% e de 5% para 4%, à semelhança do que já acontece nos Açores, representará uma poupança importante para as famílias na aquisição de bens e serviços.

Ademais, a assumir a liderança da RAM, o PS promete aplicar o diferencial fiscal de 30% a todos os escalões de IRS, ao invés apenas dos atuais quatro primeiros escalões.