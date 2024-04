Luís Montenegro em silêncio sobre reparação às ex-colónias

Curia, Aveiro, 28 abr 2024 (Lusa) – O primeiro-ministro, Luís Montenegro, escusou hoje pronunciar-se sobre a questão da reparação pelo passado colonial português, remetendo para o comunicado do Governo, e disse que ouviu com tranquilidade as apreciações de Marcelo a seu respeito.

Mais tarde, à entrada para o encerramento da Universidade Europa, na Curia (Aveiro), Montenegro voltou a remeter para o comunicado mais esclarecimentos sobre o tema das reparações, quando questionado se o Presidente da República criou um problema ao Governo.

“Não, o Governo já teve ocasião de esclarecer. Há um comunicado que diz tudo o que é a posição do Governo”, afirmou.

Entre cumprimentos a vários convidados, entre os quais a ex-líder do PSD Manuela Ferreira Leite, o primeiro-ministro foi ainda questionado se a comunicação social não o irá ouvir sobre declarações de Marcelo Rebelo de Sousa a seu respeito.

“Nem é suposto ouvirem”, disse.

Mais à frente, perante a insistência sobre como recebeu estas declarações, disse apenas: “Com muita normalidade e tranquilidade”, antes de entrar na sala onde vai decorrer a apresentação dos candidatos da AD às europeias.

Num encontro com jornalistas correspondentes, Marcelo Rebelo de Sousa associou a Luís Montenegro a características rurais, ao afirmar que o primeiro-ministro “vem de um país profundo, urbano-rural, urbano com comportamentos rurais”.

Antes, à margem da cerimónia de colocação da primeira pedra do Parque da Cidade de Esposende, Montenegro também tinha optado por não responder sobre o tema da reparação às ex-colónias, remetendo para o comunicado divulgado no sábado pelo Governo.

Sobre a pretensão do presidente da Assembleia da República de ouvir a procuradora-geral da República, Montenegro disse apenas que “esse é um assunto do parlamento”.

Em comunicado divulgado no sábado o Governo afirmou que “não esteve e não está em causa nenhum processo ou programa de ações específicas com o propósito” de reparação pelo passado colonial português e defendeu que se pautará “pela mesma linha” de executivos anteriores.

“A propósito da questão da reparação a esses Estados e aos seus povos pelo passado colonial do Estado português, importa sublinhar que o Governo atual se pauta pela mesma linha dos Governos anteriores. Não esteve e não está em causa nenhum processo ou programa de ações específicas com esse propósito”, refere o comunicado.

Também na sexta-feira, o Presidente da República defendeu que Portugal deve liderar o processo de assumir e reparar as consequências do período do colonialismo e sugeriu como exemplo o perdão de dívidas, cooperação e financiamento, que já vêm sendo estabelecidas, disse.