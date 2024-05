Se ainda não se inscreveu no concurso ‘Santa Cruz em Flor’, promovido no âmbito das comemorações do Santa Cruz em Flor 2024, saiba que ainda poderá fazê-lo até ao próximo dia 20 de maio.

O prazo de inscrição foi prolongado, sendo que com esta aposta a autarquia visa embelezamento dos espaços privados do concelho de Santa Cruz, na Madeira, através da utilização de plantas e flores naturais, sobretudo da flora regional, ao incentivar a participação da comunidade na decoração das suas casas, jardins, varandas, entre outros espaços.

A par deste propósito, é também objetivo deste certame “despertar a sensibilidade da comunidade para a necessidade de preservar, valorizar e promover o Património Natural e Cultural do concelho” e, ao mesmo tempo, “potenciar o comércio local através da dinamização e oferta de um produto turístico que contribua para o fomento e diversidade da programação turística, económica e cultural no Município” e ainda tornar o concelho “mais atrativo, colorido e acolhedor” para todos.

Nesta iniciativa, são seis as categorias em consideração, mais concretamente ‘Empreendimentos Turísticos e Alojamento local’, ‘Escolas/Entidades e Instituições sem fins lucrativos com sede no Concelho de Santa Cruz’, ‘Janelas/varandas’, ‘Jardins unifamiliares’, ‘Montras e espaços Comerciais/empresariais’ e ‘Quintas’.

A cada uma destas categorias, serão atribuídos os prémios no valor de 250 euros (1.º lugar), 100 euros (2.º lugar) e 50 euros (3.º lugar).

Conforme explana o edital divulgado, a inscrição é gratuita e deverá ser formalizada através do preenchimento do requerimento próprio, disponível na página oficial do Município (www.cm-santacruz.pt), nos Serviços de Atendimento ao Público, no Edifício da Câmara Municipal de Santa Cruz, na Loja do Munícipe e nas Juntas de Freguesia do Concelho.

A entrega de prémios irá realizar-se após o cortejo alegórico - Clássicos em Flor, momento que marca o encerramento do evento Santa Cruz em Flor 2024, no dia 30 de maio de 2024, em Santa Cruz

As dúvidas relativas ao concurso poderão ser esclarecidas através do endereço eletrónico geral@cm-santacruz.pt.

Veja na galeria acima alguns dos espaços concorrentes no município.