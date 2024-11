A Câmara Municipal do Funchal apresentou, hoje, o novo projeto de conservação do Patagarro na Macaronésia, numa cerimónia que decorreu no Centro de Receção e Interpretação do Parque Ecológico do Funchal, com a presença da vereadora do Ambiente, Nádia Coelho. O Kick-off meeting do projeto MAC Puffinus BestLife2030 decorrerá até amanhã, contando com a presença de várias entidades.

O projeto MAC Puffinus BestLife2030, uma ação de conservação da ave marinha Patagarro (Puffinus canariensis), subespécie endémica da Macaronésia, foi lançado, recentemente, pela CMF, através do Parque Ecológico do Funchal, em parceria com a Universidade de Barcelona e o MARE-ARDITI.

A iniciativa financiada a 95% pela União Europeia, através do programa BESTLIFE2030, dispõe de um orçamento total de 105.152€ e terá a duração de 24 meses. Esta centrar-se-á na Ilha da Madeira e na Ilha de La Palma, com o Parque Ecológico do Funchal como principal palco das ações de conservação na região.

O novo projeto dá continuidade ao LIFE4BEST Puffinus (2021-2022), também promovido pela CMF em parceria com a SPEA, que contou com um orçamento de 40 mil euros.

Neste âmbito, a vereadora do Ambiente, Nádia Coelho, sublinhou o contínuo compromisso da CMF na área de conservação da espécie: “A preservação do Patagarro é uma prioridade para o município. Com este novo projeto ampliamos o nosso compromisso com a biodiversidade, com um orçamento atual de 105 mil euros, em continuidade com o trabalho desenvolvido no LIFE4BEST Puffinus.”

A vereadora reafirma “o papel de liderança do município na proteção do Patagarro, consolidando o trabalho de preservação da biodiversidade na Macaronésia e reforçando as parcerias institucionais para a sustentabilidade ambiental.”

Os principais objetivos do MAC Puffinus BestLife2030 incluem garantir a proteção da espécie, monitorização das áreas de nidificação, minimização dos impactos de predadores e sensibilização da população para a importância da conservação das aves marinhas. O projeto também visa a recolha de novos dados biológicos e comportamentais da espécie.