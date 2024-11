O realizador Fernando Fragata, premiado pela longa-metragem “Contraluz”, morreu aos 58 anos, anunciou a Academia Portuguesa de Cinema, sem especificar data nem local da morte.

Fernando Fragata nasceu no Estoril, em 1965, iniciou a carreira como operador de câmara e ‘steadycam’, colaborando com cineastas como Joaquim Leitão, Quirino Simões, Ana Luísa Guimarães e Artur Ribeiro.

A estreia na realização aconteceu em 1995, com a curta-metragem “Amor & Alquimia”, que lhe deu o prémio de melhor realizador no Festival Internacional da Baía e o Prémio do Público no Festival de Sevilha.

No seu percurso, seguiram-se a longa-metragem “Pesadelo cor-de-rosa” (1998), comédia protagonizada por Diogo Infante e Catarina Furtado, o telefilme “Pulsação Zero” (2002) e “Sorte Nula” (2004).

Em 2011, a longa-metragem “Contraluz” foi distinguida com o prémio de “melhor drama” no Festival Internacional de Cinema da Costa Rica.

Rodado nos Estados Unidos, o filme conta uma história com contornos de ficção científica sobre um grupo de pessoas marcadas por um acontecimento inesperado que lhes mudou radicalmente a vida. “Aproveitar todos os momentos como se não houvesse amanhã” é a mensagem do filme, segundo o realizador.

O filme “Contraluz”, com produção e elenco luso-americanos, foi rodado entre 2008 e 2009 em Los Angeles, em paisagens mais inóspitas, como o deserto Mojave e as margens dos lagos Mead e Powell.

Nesta história, com argumento de Fernando Fragata, entram Joaquim de Almeida, Evelina Pereira, Ana Cristina de Oliveira e também Skyler Day, Scott Bailey e Michelle Mania.

“Com uma carreira marcada pela produção independente e pelo compromisso com a sua visão autoral, Fernando Fragata deixa um legado importante no cinema português e internacional”, escreve a Academia Portuguesa de Cinema, no anúncio da morte de Fernando Fragata.

O irmão do realizador Nuno Fragata anunciou na sua página no Facebook que o funeral se realiza este sábado, dia 9, no crematório de Faro, às 15h00.