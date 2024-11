O comunicado surgiu na sequência de declarações proferidas pelo deputado social democrata Valter Correia, ontem, na Assembleia Legislativa Regional, onde garantiu que fez mais por aquele município do norte do que a atual equipa tem feito.

Entendeu o executivo da Câmara Municipal do Porto Moniz “repor a verdade e demonstrar a sua indignação perante a falta de honestidade demonstrada pelo deputado em causa, no órgão máximo da democracia madeirense”.

Num extenso comunicado publicado ontem na página de Facebook da autarquia liderada pelo socialista Emanuel Câmara, os 14 pontos visam, no entender do executivo do Porto Moniz, mostrar a verdade dos factos, onde é exposto que “o Sr. Deputado insiste na ideia de que este executivo promove a subsidiodependência, num claro desrespeito às necessidades da população do Porto Moniz que o elegeu para estar na Assembleia Regional e evidenciando uma inequívoca falta de coerência, uma vez que quando se dirige à população, no adro da igreja, Valter Correia apregoa, em alto e bom som, que todas as medidas implementadas pelo Partido Socialista são boas e para manter”.

Ora, acrescenta ainda, “este executivo orgulha-se de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes, desde os bebés às pessoas mais idosas, através de diversos apoios disponibilizados, zelando pelo cumprimento dos normativos legais e lembrando ainda que, na aprovação dos documentos que regularizam a atribuição desses apoios, o PSD tem sempre votado favoravelmente, quer na Câmara, quer na assembleia municipal, vindo agora fazer acusações fúteis de subsidiodependência, quando o próprio se tem candidatado para poder usufruir dos mesmos”.

Além disso, as críticas e acusações sobem de tom precisamente no último ponto do comunicado: “dando razão às palavras do Sr. deputado, a subsidiodependência existe, realmente, no concelho de Porto Moniz, mas promovida pelo próprio Sr. deputado, que, por altura das últimas eleições autárquicas, andou, de porta em porta, a entregar dinheiro vivo aos munícipes/eleitores, como aliás o próprio admitiu, nas jornadas realizadas pelo JM-Madeira, em 2021, e cujo vídeo aqui se anexa”.