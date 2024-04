Caminho Real e Confraria Enogastronómica da Madeira associam-se para proporcionar caminhada gastronómica

Fruto de uma parceria com Confraria Enogastronómica da Madeira, a Associação do Caminho Real da Madeira, promove, no próximo sábado, dia 4 de maio, uma caminhada nas freguesias de São Jorge e do Arco de São Jorge, no concelho de Santana, onde será proporcionada aos participantes uma visita pela história gastronómica da localidade, passando por locais de produção, preparação e comercialização de bens alimentares.

Conforme informa uma nota enviada à redação, esta caminhada gastronómica iniciar-se-á junto à Capela do Sagrado Coração de Jesus na Ribeira Funda e percorrerá os caminhos vicinais complementares ao Caminho Real 23, numa caminhada de cerca de 8 quilómetros que levará os caminheiros até ao Arco de São Jorge, passando pelas Terras de Fora e pelo Sítio da Quebrada.

“Durante o percurso procurar-se-á aprofundar o conhecimento sobre as atividades económicas historicamente desenvolvidas nestes locais, como a agricultura e a vinicultura, convidando os caminheiros a visitar locais pontos de interesse económico e social por entre as maravilhas paisagísticas e naturais da costa Norte da Madeira”, antecipa a organização.

De assinalar ainda que, no fim do percurso, está previsto um convívio entre os participantes num repasto confecionado pela Confraria Enogastronómica da Madeira, “onde serão privilegiados os produtos locais e provadas iguarias preparadas de acordo com os antigos costumes”.

“Na ementa constam a galinha bêbeda, o cabrito à Alcides e a sopa de milho, incluindo bebidas, pão caseiro e sobremesa”, revela a associação.

O evento com o almoço tem um custo de 30 euros e é aberto ao público em geral, sendo necessária a inscrição em direcao@caminhoreal.pt.

“É aconselhável o uso de calçado e equipamento adequado, bem como água e um lanche ligeiro. O ponto de encontro será junto à Igreja do Arco de São Jorge às 08:30, para coordenar os transportes para o local de início da caminhada”, esclarece ainda o comunicado.